На що чекати харків'янам взимку: Терехов розповів, чи готове місто до блекаутів

За понад два роки війни місто неодноразово переживало блекаути і вже має досвід подолання таких ситуацій.

Харків зазнав значних руйнувань через постійні російські обстріли. Зокрема повністю знищена місцева електрогенерація. Але влада працює над тим, щоб взимку забезпечити містян усіма комунальними послугами, навіть на випадок блекауту.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю "РБК-Україна".

Міський голова зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів у Харкові зруйновані всі ТЕЦ та трансформаторна підстанція. Тому обласний центр не виробляє жодного кіловата власної генерації.

"Ми будемо децентралізувати системи енерго-, водо- і теплопостачання. Ми працюємо над тим, щоби встановити малопотужні когенераційні установки, газогенератори для того, щоб забезпечити, перш за все, водопостачання. Бо наразі є дуже велике плече доставки води до Харкова. Частину з обладнання ми вже отримали", – повідомив Терехов.

За його словами, по всьому місту також встановлюватимуть блочно-модульні котельні, які дозволять взимку забезпечувати харків'ян теплом.

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"Ми дуже серйозно працюємо над цим, розробили план дій, якого дотримуємось, і робимо все можливе для того, щоб забезпечити людей комунальними послугами", – наголосив Терехов.

Мер запевнив, що міська влада також готова й до блекаутів, адже за понад два роки війни вже має такий досвід.

"Ми відпрацювали певні покрокові дії й, на жаль, маємо такий досвід. Тому вже всі комунальні підприємства, критична інфраструктура готові до таких випадків. Дуже хочу, щоб такого не було, але ми вимушені готуватися і до цього", – зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, Терехов оприлюднив шокувальну статистику ударів РФ по Харкову за червень. Він наголосив, що минулого місяця ворог вперше застосував для ударів по місту надважкі бомби КАБ-250 та ФАБ-500.

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