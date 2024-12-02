"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви" – Зеленський (відео)

Бажано, щоб РФ зрозуміла, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом, зазначив Володимир Зеленський.

Росія має усвідомити злочини, які вчиняє в Україні.



Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.



Коли Зеленського запитали, на які поступки має піти РФ під час можливих мирних перемовин, він відповів: "На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом. Поки що наші плани незмінні. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб 2025 року завершилася ця війна. Вибачте за недипломатичний вираз".

Президент також зазначив, що його переговори з Олафом Шольцом у форматі тет-а-тет тривали майже дві з половиною години замість запланованих 40 хвилин, а головними темами стали посилення фронту, майбутня роль Євросоюзу та запрошення для України в НАТО.

"Я пояснив, наскільки нам важливо мати серйозні гарантії безпеки, був достатньо відкритим з канцлером щодо НАТО і наших гарантій безпеки. Кому ми віримо, а кому вже ніколи не повіримо. Нехай всі деталі залишаться між нами, тому була така довга розмова", – сказав він.

Крім того, за словами очільника держави, на зустрічі йшлося про зміну влади у Сполучених Штатах.

"Ми дуже сподіваємося, що підтримка нової адміністрації Сполучених Штатів Америки буде сильною, ще сильнішою, і що політика Сполучених Штатів не зміниться. Передусім маємо говорити про це тут, у Європі, і думати, як можемо ще посилити нашу державу, які б виклики нас не очікували", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, щоб під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським з'ясувати, до чого той готовий щодо мирних перемовин з Росією.

На що повинна піти Росія? Бажано на три букви — Зеленський