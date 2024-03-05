На що витрачають гроші українські біженці за кордоном: банкіри дали відповідь

Опитування проводилось серед українських банкірів щодо структури карткових витрат їхніх клієнтів, які від початку повномасштабної війни виїхали за кордон України.

Основною статтею витрат українських біженців за кордоном від початку війни стабільно залишаються продукти харчування.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна, яке опитало українських банкірів щодо структури карткових витрат їхніх клієнтів, які від початку повномасштабної війни виїхали за кордон України.

На що переважно витрачають кошти українці за кордоном

За даними директора департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Дениса Воробйова, ТОП-категорії витрат клієнтів банку, які тимчасово перебувають за кордоном, від початку війни практично не змінюються. Найчастіше витрачають на продукти – 34% усіх клієнтів банку за кордоном оплачували цю категорію товарів у 4 кварталі 2023 року. Для порівняння, у 1 кварталі 2022 року цю категорію товарів оплатили 31% клієнтів за кордоном.

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На другому місці рейтингу – кафе та ресторани: 21% у 4 кварталі 2023-го та 16% у 1 кварталі 2022 року.

Потім – аптеки: 19% у 4 кварталі 2023-го та 15% у 1 кварталі 2022 року.

А далі – одяг/взуття, АЗС (паливо та супутні товари), транспорт/готелі.

ТОП-3 країн, де найбільше транзакцій картками ПУМБ, – Польща, Німеччина та Чехія.

А от в Правекс Банку серед країн з найбільшою часткою закордонних операцій називають: Польщу, Німеччину, Іспанію, Ірландію, Нідерланди, Велику Британію, США та Італію.

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Цікавою також є статистика банку щодо зростання частки витрат українців-клієнтів банку за кордоном від початку війни.

Так, за інформацією начальника відділу по роботі з фізособами головного управління роздрібного бізнесу Правекс Банку Олега Заяця, у 2022 році порівняно з попереднім, довоєнним роком загальна кількість карткових платіжних операцій зросла на 128 %, а загальна сума - на 91%. Тенденція до збільшення витрат зберігалась і протягом 2023 року, хоч і меншими темпами, ніж у 2022 році. Йдеться про об’єми безготівкових платежів картками українських банків.

Нагадаємо, Міжнародна організація з міграції оприлюднила дані, скільки українців залишили свої домівки за час повномасштабного вторгнення РФ.

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