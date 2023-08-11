На сервісі OLX блокуватимуть оголошення про продаж квитків на поїзди — “Укрзалізниця”

“Укрзалізниця” та “OLX Україна” об'єдналися у боротьбі зі спекулянтами та шахраями.

Усі оголошення про продаж квитків на поїзди “Укрзалізниці” на сервісі OLX будуть блокувати, а ті, які були розміщені раніше, уже видалені.

Про це повідомили у п'ятницю, 11 серпня, в пресслужбі “Укрзалізниці”.

У повідомленні наголосили, що більшість оголошень про продаж квитків публікували шахраї: пасажирів просто ошукували, надсилаючи їм підроблені квитки.

“Довіряючи купівлю квитків для своєї подорожі "перекупникам", ви ризикуєте залишитися без подорожі взагалі, адже перевірку посадкових документів “Укрзалізниця” постійно посилює”, - застерегли в залізничній транспортній компанії.

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко висловив подяку керівництву “OLX Україна” за те, що цей сервіс швидко відгукнувся на прохання допомогти боротися з перекупниками та шахраями.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua з'ясовував, чому квитки до Польщі зниклим з продажу, але їх можна придбати на сервісі OLX.

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