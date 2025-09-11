На що ставить Кремль: авіаексперт повідомив, яке виробництво Росія зробила пріоритетним

Російський «Шахед» / © iStock

Чимало стандартів НАТО щодо введення війни уже змінюються. До того ж подейкують, що росіяни можуть створити абсолютно нову розробку винищувачів або безпілотників.

Як зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зараз артилерійська система може перекрити сіру зону. Безпілотник несе той самий снаряд навіть на більшу відстань. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

На чому РФ зосередила виробничі потужності

Варто пам’ятати, що основні російські винищувачі — це Су-30, Су-34, Су-35 і десь нібито є Су-57, який називають «літаком п’ятого покоління», але він таким не є. До 2015 року Росія виготовляла до 14 таких суден щороку. Зараз більше, ніж 8 машин країна-агресорка зробити не може.

«Су-57 разом з 5 прототипами загалом є близько 19 літаків. Це все, що змогла Росія. Для порівняння F-35 виробляють у кількості 150 на рік», — розповів авіаційний експерт.

Щодо літака ПАК ДА (перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації — ред.), то раніше 2030 року його навіть не варто очікувати. Якщо говоримо про цивільну авіацію, то окупанти хотіли випустити близько 60 машин. Але поки вдалося тільки одну чи три.

Все, що стосується технологій, серйозного виробництва — у Росії нічого нема. Окрім ракети «Орешник», яку вже перевели у Білорусь, навіть відсутні повідомлення, що росіяни намагаються робити щось суттєве у цій галузі.

«Зараз ворог сконцентрувався на безпілотниках, особливо потужно на „Шахедах“, які хочуть виготовляти у великих кількостях. Це серйозний виклик для нашої системи ППО», — наголосив Костянтин Криволап.

У Росії — проблеми з авіацією

Нагадаємо, після операції «Павутина», внаслідок якої було уражено десятки літаків стратегічної авіації РФ, Росія почала розвивати виробничі потужності авіаційного заводу в Казані. Там можуть будувати стратегічні бомбардувальники Ту-95мс та Ту-160, а також літаки дальньої авіації Ту-22М3. Однак будівництво відстає від графіка через санкції, а також відсутність кваліфікованої робочої сили.