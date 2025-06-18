На що витрачає пожертви смертельно хворий Назарій Гусаков: подробиці гучного скандалу

Назарій Гусаков / © Facebook Назарія Гусакова

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Львів’янина Назарія Гусакова, який страждає від смертельного генетичного захворювання — спінальної м’язової атрофії, запідозрили у махінаціях зі збором грошей на лікування. 31-річний чоловік роками збирає гроші на дорогі ліки, але в жертводавців виникли сумніви, що чоловік витрачає їх за призначенням.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цей скандал.

Хто такий Назарій Гусаков

Львів’янину Назарію Гусакову поставили страшний діагноз 30 років тому, коли йому було всього 1 рік і 2 місяці. Спінальна м’язова атрофія (СМА) вражає мʼязи, що відповідають за ковтання, тримання голови, рухові функції та дихання.

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До 6 років він ще міг самостійно сидіти та підіймати руки, але з віком порушення опорного апарату ускладнилися. Тепер Назарій може лише рухати головою та пальцями рук.

Чоловікові необхідно пожиттєво приймати дороговартісні препарати, які коштують 250 тис. грн за один флакон.

Як допомагають хворому чоловікові

У Львівській міськраді запевняють, що до кінця 2025 року повністю покрили потребу в лікуванні Назарія Гусакова. Зокрема, у червні 2024 року на його лікування місто виділило 3,5 мільйона гривень. Цього року на придбання 10 флаконів — ще 2,5 млн грн.

Міський голова Львова Андрій Садовий написав, що Назар Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно.

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«Він пройшов генетичну експертизу, і фахівці Інституту спадкової патології визначили йому потрібне дозування. Відповідно до домовленостей, виробник безкоштовно подвоює кожну куплену містом упаковку», — йдеться у дописі.

Однак зборів на ліки у соцмережах Назарій Гусаков не припинив, вони регулярно поширювалися, смертельно хворий чоловік звертався за допомогою до відомих медійників.

Чому з’явилися підозри

Підозри щодо фінансових махінацій з’явилися після прохання однієї з користувачок мережі Х, яка перерахувала Гусакову донат, надати звіти про витрачені гроші із проведених ним зборів.

Назарій Гусаков ображено написав, що нікого не змушує донатити для допомоги у його непростому житті, але все ж пообіцяв показати чек.

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Після чого хворий чоловік опублікував два фото — із зображенням чека від 21 травня 2025 року про перерахування 1,5 млн грн на ім’я Дениса Чухалова та декількох упаковок препарату Evrysdi («Рисдиплам»).

Утім користувачі помітили, що Назарій декілька разів використовував одне і те ж фото, щоб проілюструвати пости про купівлю ліків. Окрім того, саме фото має ознаки підробки за допомогою фоторедактора.

Окрім того, Денис Чухалов у коментарі zaxid.net повідомив, що 1,5 млн грн він отримав не за ліки, а для переведення на криптогаманець, нібито для купівлі ліків за кордоном.

Куди витрачаються гроші?

Щодо криптогаманця Назарія Гусакова користувачі соцмережі Х помітили цікаву деталь — обіг криптовалюти на ньому становить 2,7 млн доларів. Йдеться про криптогаманець, який Назарій Гусаков вказував під час зборів. Це посилило підозри у фінансових махінаціях.

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Деякі користувачі припустили, що частину грошей могли витратити на азартні ігри, включно зі ставками на спорт.

«Сьогодні знайшла багато старих постів про ставки. Судячи з того, як часто людина це робила і в яких сумах, теорія про залежність дійсно має місце бути», — пише користувачка call me AI.

Що говорить Назарій Гусаков

Поки Назарій ніяк не коментував ці звинувачення. У своєму Telegram-каналі у понеділок, 16 червня, він закликав підписників «не донатити», якщо хтось має підозри, що гроші використовуються нечесно.

«Будь ласка, не донатьте мені якщо ви рахуєте „мої мільйони“. Я дякую, що маю роботу і тим, хто підтримує мене просто так. Підтримує моє життя. Я дякую місту та моїм лікарям, що маю частину ліків, котрі покриває місто. Нехай цього мало і невідомо, як довго буде, але воно є», — написав він.

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Водночас Назарій покинув соцмережу X, де був активним останнім часом.

«Не хочу підтримки ні словесної, ні матеріальної. Не хочу нічого… У мене немає нічого: ні квартири, ні машини. Я живу в старому гуртожитку на п’ятому поверсі, де пандус і ліфт довелося вигризати. У мене бабуся і дідусь у віці… Я просто живу як можу і скільки можу. Я борюся», — написав він у своєму останньому дописі.

Нагадаємо, у Вінниці зловмисик заволодів майже мільйоном гривень, що були виплачені державою матері військовослужбовця, загиблого на війні.