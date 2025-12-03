ТСН у соціальних мережах

Топ порад для купівлі штучної ялинки: на що звертати увагу

У магазинах найбільшу популярність мають штучні сосни темно-зеленого кольору з присипаними «сніжком» гілками.

Автор публікації
Новорічна ялинка

Новорічна ялинка / © pixabay.com

У столичних супермаркетах на повний хід триває продаж новорічних ялинок — як живих, так і штучних, а продавці зазначають стабільний попит серед містян наприкінці листопада-на початку грудня.

Про це повідомила кореспондентка «Київ24», яка відвідала один зі столичних маркетів, аби ознайомитися з асортиментом та цінами.

За її словами, новорічна експозиція у магазині почала формуватися ще в середині листопада, а днями до продажу додали живі дерева у горщиках.

«Ми щороку ставимо вдома живу ялинку, але цього разу я вирішила порівняти варіанти та ціни на штучні. Тому приїхала подивитися, який асортимент є у магазинах», — розповіла кореспондентка.

Живі ялинки та сосни — від 350 грн.

Працівники магазину зазначили, що покупці активно чекали на появу живих рослин. «Людям важливо мати альтернативу штучним ялинкам», — кажуть продавці.

  • ялинка у горщику заввишки 15–20 см коштує близько 370 грн

  • більші варіанти — приблизно 850 грн

  • у продажу також є сосни у горщиках за 350–370 грн

  • штучні ялинки — від 65 грн до кількох тисяч

Асортимент штучних дерев значно ширший — від маленьких офісних варіантів (65 грн) до великих моделей вартістю у кілька тисяч.

«Найчастіше купують штучні ялинки заввишки від 1,5 до 1,8 метра. Перевагу надають моделям під сосну, темно-зеленим, з легким "снігом". Середня вартість — від 1400 до 2000 грн», — кажуть продавці.

У магазинах також пропонують LED-ялинки, що імітують форму традиційних, але складаються з підсвітки — вони мають попит через енергозберігальний режим та компактність.

Поради покупцям: як обрати якісну штучну ялинку

  • Обирайте ялинку на 30–40 см нижчу за висоту стелі, щоб без проблем встановити верхівку.

  • Матеріали повинні бути без запаху. Якщо пластик не має різкого аромату — це ознака якості.

  • На ринку переважають два типи матеріалу: ПВХ-плівка та литий поліетилен/полівінілхлорид.

  • Найкращі моделі — комбіновані, пишні всередині й реалістичні зовні.

  • Гілки потрібно спробувати зігнути: якщо тримають форму та не обсипаються — ялинка якісна.

  • Рекомендується обирати моделі на шарнірних кріпленнях, де гілки рухаються вгору-вниз. «Такі ялинки служать довше. Повністю литі моделі швидше деформуються», — пояснили продавці.

  • Підставка повинна бути міцною, бажано металевою. «Для дерев заввишки 1,8 м важлива хороша основа, щоб ялинка не впала, особливо якщо вона вбрана скляними іграшками», — додали у магазині.

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки 2025 року коливатимуться в межах від 350 до 4000 гривень.

