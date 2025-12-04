- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1239
- Час на прочитання
- 1 хв
На шкалі від 0% до 100%: Берлінська оцінила ймовірність перемир'я
Марія Берлінська дала невтішний прогноз щодо стабільного перемир’я — на її думку шанси не перевищують 30%.
Якщо зараз на шкалі від 0% до 100% поставити ймовірність реального, стабільного перемир’я в найближчі 6-12 місяців — то ймовірність такого перемир’я складе приблизно 20-30%.
Таку думку висловила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська.
Вона погодилася, що, дійсно, існують вагомі обставини й тиск, які можуть підштовхнути переговори.
«Але ризики, мотивації сторін, нестабільна довіра й внутрішня політика — усе це дуже сильно зменшує шанси на тривале, справедливе перемир’я», — каже волонтерка.
Що радить робити Берлінська
Паралельно готувати як дипломатичний, так і оборонний план — не покладатися лише на перемир’я.
Вимагати чітких гарантій, міжнародного моніторингу і механізмів реагування на порушення перемир’я.
Досягати перемир’я тільки як етапу — не як кінцевої мети: використовувати його для зміцнення позицій, відновлення, підготовки до переговорів на умовах України.
