На шкалі від 0% до 100%: Берлінська оцінила ймовірність перемир'я

Марія Берлінська

Якщо зараз на шкалі від 0% до 100% поставити ймовірність реального, стабільного перемир’я в найближчі 6-12 місяців — то ймовірність такого перемир’я складе приблизно 20-30%.

Таку думку висловила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

Вона погодилася, що, дійсно, існують вагомі обставини й тиск, які можуть підштовхнути переговори.

«Але ризики, мотивації сторін, нестабільна довіра й внутрішня політика — усе це дуже сильно зменшує шанси на тривале, справедливе перемир’я», — каже волонтерка.

Що радить робити Берлінська

Паралельно готувати як дипломатичний, так і оборонний план — не покладатися лише на перемир’я.

Вимагати чітких гарантій, міжнародного моніторингу і механізмів реагування на порушення перемир’я.

Досягати перемир’я тільки як етапу — не як кінцевої мети: використовувати його для зміцнення позицій, відновлення, підготовки до переговорів на умовах України.

