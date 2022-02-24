Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

На Сході в районі Щастя українські військові знищили два танки та декілька вантажівок РФ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Українські сухопутні війська знищують російську техніку на Сході.

Сухопутні війська ЗС України повідомляють, що відбивають атаку російських військ.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

Наступна публікація