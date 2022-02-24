На Сході в районі Щастя українські військові знищили два танки та декілька вантажівок РФ

Українські сухопутні війська знищують російську техніку на Сході.
Сухопутні війська ЗС України повідомляють, що відбивають атаку російських військ.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.