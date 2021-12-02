На ШВЛ і з важкими травмами: що відомо про стан хлопчика, якого разом з мамою переїхала фура у Кривому Розі

Стан дитини важкий, тож медики не беруться робити прогнози.
У Кривому Розі "Газель" збила матір з дитиною, які переходили дорогу в невстановленному місці, і вони потрапили під колеса фури. 33-матір загинула, а її 5-річний син перебуває у лікарні у важкому стані.
Про це повідомляє "Інформатор".
"Стан тяжкий. Політравма, черепно-мозкова травма, забій головного мозку, закрита тупа травма живота, закрита травма грудної клітки, пошкодження легені, перелом нижньої третини правої гомілки, велика скальпована травма правого стегна і правої гомілки. Дитина перебуває на штучній вентиляції легень", - повідомляють медики 8 дитячої міськлікарні, де зараз перебуває хлопчик.
Нагадаємо, що учора, 1 грудня, у Довгинцівському районі Кривого Рогу водій "Газелі" збив двох пішоходів, які стояли в районі розділової смуги. Після наїзду потерпілих відкинуло на зустрічну смугу руху, де їх переїхала вантажівка. Пішоходами були 33-річна жінка та її 5-річний син.
Жінка загинула на місці.
"Після скоєної аварії водій втік з місця події, однак був розшуканий та затриманий правоохоронцями. Наразі 45-річного водія автомобіля "ГАЗ" затримали у порядку ст. 208 КПК України. За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили у пресслужбі поліції області.
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