На Сіверському напрямку окупанти облаштовують позиції та обстрілюють ЗСУ на Сумщині - Генштаб

На Сіверському напрямку окупанти облаштовують позиції та обстрілюють ЗСУ на Сумщині - Генштаб

Російські окупанти проводять інженерне облаштування позицій на кордоні Брянської та Курської областей.

Мета таких заходів - відволікати увагу ЗСУ, щоб не допустити їхнього перекидання на інші напрямки.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 24 травня.

"На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску “Погар” та населеного пункту Случовськ Брянської області", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомляють, що минулої доби ворог завдав авіаційного удару по позиціях українських військ в районі населеного пункту Білопілля Сумської області.

Нагадаємо, що Росія випустила чотири ракети по Дніпропетровщині. Вони вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено серйозно залізничні колії та контактну мережу.

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