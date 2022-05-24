На Сіверському напрямку окупанти облаштовують позиції та обстрілюють ЗСУ на Сумщині - Генштаб

Російські окупанти проводять інженерне облаштування позицій на кордоні Брянської та Курської областей.
Мета таких заходів - відволікати увагу ЗСУ, щоб не допустити їхнього перекидання на інші напрямки.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 24 травня.
"На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску “Погар” та населеного пункту Случовськ Брянської області", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі також повідомляють, що минулої доби ворог завдав авіаційного удару по позиціях українських військ в районі населеного пункту Білопілля Сумської області.
Нагадаємо, що Росія випустила чотири ракети по Дніпропетровщині. Вони вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено серйозно залізничні колії та контактну мережу.
Читайте також:
- Бійці ООС відбили 16 російських атак та завдали втрат окупантам: бої тривають
- Війна закінчиться нашою перемогою, іншого виходу просто немає - Зеленський
- Зеленський назвав жахливі наслідки для країн Європи, якщо США та ЄС не підтримають Україну у війні