На Сіверському напрямку ознак наступу окупантів не виявлено - Генштаб

На Сіверському напрямку ознак наступу окупантів не виявлено - Генштаб

Російські загарбники продовжують обстріли Сумщини.

Цього разу мішенню для окупантів стала школа в Есмані.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

"На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Бахкало на ворожому складі з боєприпасами та паливом.

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