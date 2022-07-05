На Сіверському напрямку ознак наступу окупантів не виявлено - Генштаб

Російські загарбники продовжують обстріли Сумщини.
Цього разу мішенню для окупантів стала школа в Есмані.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.
"На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Бахкало на ворожому складі з боєприпасами та паливом.
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