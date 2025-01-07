На скандал зі 155-ю бригадою відреагував командувач Сухопутних військ

Генерал-майор повідомив, що зараз проводиться робота над покращення командування.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий прокоментував ситуацію, яка склалася навколо 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська".

Про це він висловився у ефірі телемарафону.

Говорячи про скандальні факти щодо 155-ї бригади, Драпатий сказав, що низка з них "мали місце".

"Ряд фактів мали місце. Я зі свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами", – сказав командувач Сухопутних військ.

Він додав, від впливу командуванням залежить успіх особового складу. Генерал-майор повідомив, що зараз проводиться робота над покращення командування.

"Я впевнений, що те, що було озвучено, буде з часом спростовано", – додав Драпатий.

Нагадаємо, наприкінці грудня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська". Журналіст заявив про неналежне формування та забезпечення бригади. Повідомлялось, що нібито 1700 бійців бригади залишили службу. Зокрема, були факти втечі бійців з навчання у Франції.

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