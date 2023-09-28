Проти скандального психолога Спартака Субботи порушили кримінальну справу: у чому його звинувачують

Вже відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливої підробки документів про освіту Спартака Субботи. Поліція перевірятиме можливий факт підроблення або зумисного використання підроблених документів псевдонауковця.

Про це повідомила прессекретарка Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва в коментарі агентству УНІАН.

За її словами, поступило звернення до Міністерства освіти і науки України щодо освіти скандального психолога, а там скерували це звернення до поліції.

"Ми відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Зараз ведеться досудове розслідування. Проводяться слідчі дії", - повідомила Зубрєва.

Скандал зіпсевдонауковцем розгорівся навесні 2023-го, коли Спартак Суббота став героєм розслідування онлайн-медіа "Свідомі", в якому стверджувалося, що він є шахраєм і самозванцем. Автор розслідування, психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний, звинуватив колегу у брехні, сексі з клієнтками та співпраці з забороненою нині партією ОПЗЖ.

Також щодо присудження наукового ступеня Спартаку Субботі МОН надіслало запити до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та ДП "Інфоресурс", щоб перевірити наявність вказаних документів про освіту в державних реєстрах.

Нагадаємо, всі подробиці скандалу зі скандальним психологом Спартаком Субботою ви можете прочитати у великому матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: