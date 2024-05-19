Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку – відповідь експерта

Експерт припускає, що відключення взимку можуть бути тривалішими, ніж у 2022-2023 роках.
Відключення світла влітку якщо і будуть, то ймовірно, не перевищуватимуть двох годин на день. А от ситуація з електропостачанням взимку буде набагато складнішою.
Про це заявив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, передає "Громадське радіо".
"За умови спеки частота відключень може збільшуватись, але не так, як ми бачили, можливо і не кожен день. До 2 години на день електроенергія може бути буде відсутня, а от зима буде складна, бо ми не встигаємо все відновити, відбудувати", – каже Корольчук.
За прогнозами експерта, навіть, якщо зима буде тепла, то відключення можуть бути такими, які українці бачили у 2022-2023 роках. А якщо зима буде холодною, то відключення будуть ще більшими.
Нагадаємо, на завтра, 20 травня, в Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів.
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