Чи будуть блекаути влітку і на що очікувати взимку – відповідь експерта

Експерт припускає, що відключення взимку можуть бути тривалішими, ніж у 2022-2023 роках.

Відключення світла влітку якщо і будуть, то ймовірно, не перевищуватимуть двох годин на день. А от ситуація з електропостачанням взимку буде набагато складнішою.

Про це заявив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, передає "Громадське радіо".

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"За умови спеки частота відключень може збільшуватись, але не так, як ми бачили, можливо і не кожен день. До 2 години на день електроенергія може бути буде відсутня, а от зима буде складна, бо ми не встигаємо все відновити, відбудувати", – каже Корольчук.

За прогнозами експерта, навіть, якщо зима буде тепла, то відключення можуть бути такими, які українці бачили у 2022-2023 роках. А якщо зима буде холодною, то відключення будуть ще більшими.

Нагадаємо, на завтра, 20 травня, в Україні заплановано відключення світла для промислових і побутових споживачів.

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