На скільки годин відключатимуть світло взимку: ексголова "Укренерго" дав реалістичний прогноз

Володимир Кудрицький не вважає ситуацію в енергосистемі України катастрофічною. Взимку відключення будуть на рівні тих, які були під час літньої спеки.

Ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що цієї зими енергетичної катастрофи в Україні не буде, а відключень слід очікувати у періоди мінусової температури, які будуть співставними з тими, що українці вже пережили цього літа.

Про це він розповів в інтерв'ю "Економічній правді".

"Мій прогноз серединний. У теплі періоди, коли температура буде вище нуля, ми зможемо обійтися без відключень, якщо не станеться якихось подій на об’єктах генерації, на 1000 чи 2000 мегаватів. Якщо буде холодний період, наприклад середньодобова температура мінус 10, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит.", - зазначив він.

За словами Кудрицького, зимові відключення можуть бути навіть меншими, ніж були у липні цього року.

"Може бути графік чотири через чотири [години відключення та наявності електроенергії – ред.], може бути графік чотири через шість. Це залежить, знову ж таки, наскільки довгим буде цей період сильних холодів", – зауважив він.

Коли почнеться нова хвиля відключень світла

Кудрицький вважає, що масштабні відключення світла повернуться, ймовірно, в грудні.

"Я б більше ставив на грудень. В листопаді почнеться опалювальний сезон по всій країні, але в листопаді може не бути холодної погоди. А саме холодна погода буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання", – пояснив ексголова "Укренерго".

Він також зауважив, що сценарій "зими без відключень" є суто теоретичним, який передбачає постійну температуру в межах від +5 до +15 градусів і відсутність нових пошкоджень енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

"Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані", – підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про унікальний проєкт, який має захистити енергетику від російських ракет. За його словами, Україна зараз найбільш забезпечена автономними джерелами живлення країна в світі.

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