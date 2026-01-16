ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1248
1 хв

На скільки днів Україні вистачить пального: відповідь Шмигаля

Попри постійні атаки на інфраструктуру, український уряд повністю контролює ситуацію із запасами пального та газу.

Анастасія Павленко
Денис Шмигаль

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що в України є запас палива, якого вистачить на понад 20 днів.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, додаючи, що його імпорт продовжується.

«Ситуація з пальним (дизель, бензин) на контролі. Маємо запасів на понад 20 днів. Імпорт продовжується», — заявив Шмигаль.

За його даними, його ціна коливається і залежить від ситуації на ринку.

Раніше Шмигаль повідомив, що зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від ударів.

