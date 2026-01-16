- Дата публікації
На скільки днів Україні вистачить пального: відповідь Шмигаля
Попри постійні атаки на інфраструктуру, український уряд повністю контролює ситуацію із запасами пального та газу.
Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що в України є запас палива, якого вистачить на понад 20 днів.
Про це він сказав під час години запитань до уряду, додаючи, що його імпорт продовжується.
«Ситуація з пальним (дизель, бензин) на контролі. Маємо запасів на понад 20 днів. Імпорт продовжується», — заявив Шмигаль.
За його даними, його ціна коливається і залежить від ситуації на ринку.
Раніше Шмигаль повідомив, що зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від ударів.