На слизькій дорозі водій не впорався з кермуванням: у Запорізькій області у ДТП загинуло подружжя

На слизькій дорозі водій не впорався з кермуванням: у Запорізькій області у ДТП загинуло подружжя

На трасі зіткнулися дві автівки.

У Запорізькій області сталася смертельна ДТП за участю 2 авто. В результаті загинули чоловік і дружина.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Сьогодні, 18 січня близько 8.30 ранку в Мелітопольському районі на 487-му км автодороги "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" сталася смертельна ДТП. В результаті зіткнення автомобілів "ЗАЗ TF698P" та SKODA загинули 53-річний водій "ЗАЗу" та його пасажирка - 45-річна дружина.

За попередніми даними, водій ЗАЗу, який рухався в бік селища Приазовське, на слизькій дорозі не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем SKODA.

"За фактом ДТП зі смертельними наслідками, слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини аварії", - розповіли у пресслужбі поліції.

Зараз правоохоронці шукають свідків вказаної ДТП.

Нагадаємо, що іровоградській області суд першої інстанції виніс вирок чоловікові, через якого у ДТП загинули двоє дорослих та двоє дітей. Прокурори планують подавати апеляцію.

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