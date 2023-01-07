На службі в Лаврі Епіфаній згадав про воїнів та війну: "З Богом ми переможемо"

Митрополит Православної церкви України Епіфаній під час різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив впевненість у перемозі у війні з агресоркою Росією, а також згадавукраїнських військових.

Про це повідомляє "Главком".

Епфаній наголосив, що у християнствісторія Різдва має паралелі з війною, яку Москва 24 лютого розпочала проти України. Митрополит наголосив, що українці не бажали війни. Саме тому окупанти обов'язково будуть переможеними, адже "правда на нашому боці, а там де правда, там Бог, а з Богом ми переможемо".

"Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримали нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень і успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов’язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні", - наголосив предстоятель ПЦУ.

Він зауважив, що "російська імперія зла" здійснює "акти геноциду і терор" на українській землі. Втім, нам вдалося зруйнувати плани "кремлівського тирана".

Митрополит згадав українських військових, мешканців тимчасово окупованих територій та полонених.

"Найтепліші молитви і найсердечніші побажання сьогодні лунають для наших новітніх героїв. Згадаймо також і наших братів і сестер, які вимушені відзначати свята в неволі, на тимчасово окупованих українських землях. Згадаймо про наших військових і цивільних полонених та інших несправедливо ув’язнених і попросімо Господа для них захисту і швидкого звільнення", - закликав Епіфаній.

Повернення Лаври державі

У суботу, 7 січня, вперше в історії ПЦУ Епіфаній провів богослужіння на Різдво у Києво-Печерській лаврі. Її цього тижня було повернуто під контроль держави після завершення терміну оренди УПЦ МП.

Тим часоим УПЦ МП 31 грудня 2022-го провела останню службу у Верхній лаврі. Вже 1 січня 2023-го УПЦ МП вже не допустили на територію Успенського і Трапезного соборів.

Тоді митрополит Павло вдався до погроз і прокльонів. Також він заявив, що "женуть із Верхньої лаври". Також, виходячи зі слів митрополита, українский Мінкульт – "гонителі церкви".

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