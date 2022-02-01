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На смерть збив 19-річну дівчину та переховувався: винуватець ДТП на Волині здався поліції

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На смерть збив 19-річну дівчину та переховувався: винуватець ДТП на Волині здався поліції

pixabay.com

Підозрюваний після розголосу прийшов до поліції.

Винуватець ДТП, який у селі Замшани Ковельського району Волинської області на смерть збив 19-річну дівчину, сам здався поліції. 

Про це повідомили в Нацполіції Волинської області. 

"Завдяки своєчасному вжиттю заходів працівниками поліції, інтенсивним пошукам зловмисника, орієнтуванню всіх нарядів та розголосу у ЗМІ винуватець прийшов до правоохоронного органу, адже знав, що за лічені години міг би бути затриманий поліцейськими", - повідомили у поліції.

Чоловік повідомили про підозру за за ч. 3 ст. 286-1 ККУ. Також йому планують обрати запобіжний захід. 

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