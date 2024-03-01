На сміттєзвалищі на Рівненщині загинув комунальник: його переїхав колега

На сміттєзвалищі в місті Дубно внаслідок наїзду вантажівки загинув 63-річний працівник комунальної служби.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

"На місці події поліцейські встановили, що двоє працівників комунальної служби вивантажували відходи. 65-річний дубенчанин, водій ГАЗ-53, рухаючись заднім ходом, не впевнився у безпечності маневру і допустив наїзд на свого 63-річного колегу. Чоловік від отриманих травм загинув на місці", – зазначають правоохоронці.

За попередньою інформацією поліції, водій був тверезий.

За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 271 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до двох років або без такого.

Нагадаємо, в Одесі через генератор жорстоко побили комунальника. Чоловік не дозволив вкрасти пристрій із "Пункту незламності".

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