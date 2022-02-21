"На сьогодні це Оскар": бойовики зняли чергове фейкове відео з "пораненим цивільним" на Луганщині

Чоловік з інвалідністю вдавав контуженого осколком.
Російські найманці вкотре звинуватили українських військових в обстрілі населених пунктів з мирними жителями на Донбасі. На цей раз окупанти заявили, що бійці ЗСУ обстріляли село Пришиб Луганської області ще й із забороненої зброї. Для підтвердження своїх слів бойовики зняли чергове фейкове відео з нібито "поранени місцевими". Його вони активно поширюють в соцмережах.
Відповідний ролик опублікував і телеграм "Оперативний ЗСУ". На відео терористи намагаються переконати глядачів відео у тому, що місцевому мешканцю осколком відірвало ногу. Чоловік з перемотаною головою неправдоподібно кричить, його згодом нібито відвозять з місця події.
Примітним є те, що на початку відеозапису чоловіка не було чути, він почав кричати лише після того, коли йому сказали: "Давай-давай".
Та на ролику окрім неправдоподібного крику глядачі розпізнали протезний замок на нозі чоловіка з інвалідністю, який вдавав із себе пораненого.
"Не вміють знімати і годі. На людині видно замок на протез. І так кричати – це неприродно, якби відірвало ногу. На сьогодні це Оскар однозначно", – йдеться в повідосмленні каналу "Оперативний ЗСУ".
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