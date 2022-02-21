"На сьогодні це Оскар": бойовики зняли чергове фейкове відео з "пораненим цивільним" на Луганщині

Чоловік з інвалідністю вдавав контуженого осколком.

Російські найманці вкотре звинуватили українських військових в обстрілі населених пунктів з мирними жителями на Донбасі. На цей раз окупанти заявили, що бійці ЗСУ обстріляли село Пришиб Луганської області ще й із забороненої зброї. Для підтвердження своїх слів бойовики зняли чергове фейкове відео з нібито "поранени місцевими". Його вони активно поширюють в соцмережах.

Відповідний ролик опублікував і телеграм "Оперативний ЗСУ". На відео терористи намагаються переконати глядачів відео у тому, що місцевому мешканцю осколком відірвало ногу. Чоловік з перемотаною головою неправдоподібно кричить, його згодом нібито відвозять з місця події.

Примітним є те, що на початку відеозапису чоловіка не було чути, він почав кричати лише після того, коли йому сказали: "Давай-давай".

скриншот з відео / "Оперативний ЗСУ", Telegram

Та на ролику окрім неправдоподібного крику глядачі розпізнали протезний замок на нозі чоловіка з інвалідністю, який вдавав із себе пораненого.

"Не вміють знімати і годі. На людині видно замок на протез. І так кричати – це неприродно, якби відірвало ногу. На сьогодні це Оскар однозначно", – йдеться в повідосмленні каналу "Оперативний ЗСУ".

Читайте також: