На стадіоні "Металург" у Кривому Розі стартувало "Велике будівництво" унікального футбольного поля

На стадіоні "Металург" у Кривому Розі стартувало "Велике будівництво" унікального футбольного поля

Арена буде відповідати стандартам ФІФА та УЄФА.

Стадіон "Металург" у Кривому Розі, який відроджують в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", буде оснащено унікальним гібридним футбольним полем.

Про це повідомила Дніпропетровська ОДА.

Підготовлену основу планується застелити полімерним полотном, на якому компонуватимуть штучний ворс та натуральну траву. Така технологія забезпечить зносостійкість поля, а замінювати пошкоджені сегменти стане легше. Зараз триває підготовка ґрунтової основи під майбутнє поле і прокладання траншеї для дренажу.

Оновлена арена, яка довгий час перебувала в аварійному стані, відповідатиме стандартам ФІФА та УЄФА та зможе приймати міжнародні матчі, зазначив народний депутат України Юрій Корявченков.

""Металург" бачив багато баталій, та потім став занедбаним. Тут була розруха. Після повної реконструкції матимемо стадіон європейського рівня. Будівництво іде швидкими темпами", – заявив він.

В даний момент на об’єкті задіяні понад 200 людей та 15 машин. Паралельно з облаштуванням поля триває зведення трибун на 19 тисяч глядачів. Їх бетонування майже завершено.

Над західною трибуною зводять надбудову, де розмістяться тренерські та роздягальні для команд гравців, VIP-зони, коментаторські, місця для журналістів.

"Намагаємося встигнути із зовнішніми роботами до настання холодів. Потім усі сили кинемо на облаштування підтрибунних приміщень", – сказав гендиректор підрядної організації Сергій Гавриленко.

Під трибунами облаштують спортивні зали для місцевої ДЮСШ, де можна буде займатися боксом, важкою атлетикою, боротьбою та карате. Перші поверхи повністю відведуть для майбутніх глядачів. Там розмістять буфети, медпункти, вбиральні.

Об’єкт відповідатиме усім вимогам доступності. Проєктом передбачені підйомники, пандуси, розширені дверні отвори та спеціальні місця на трибунах.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках "Великого будівництва" у чотирьох містах будуть побудовані нові баскетбольні арени, які дозволять Україні прийняти Чемпіонат Європи з баскетболу у 2025 році.

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