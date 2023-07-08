Попереднє найвище значення на станції "Академік Вернадський" було у липні 1965 року, коли станція ще належала Британії.

На науковій станції "Академік Вернадський" українські полярники зафіксували рекордно високу температуру у липні за весь період спостережень.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що 3 липня 2023 року полярники зафіксували новий рекорд – температура повітря сягнула +8,7°C. Це найбільша максимальна температура в липні за всі роки спостережень.

Попереднє найвище значення було +5.6°C аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії.

На станції "Академік Вернадський" зафіксували найвищу температуру за всі роки спостережень. Фото: Національний антарктичний науковий центр.

"Важливо, що зараз в Антарктиці – зима, тож такий "плюсовий" рекорд, та ще й одразу на 3,1 градуси вищий, є дуже тривожним сигналом. До того ж, липень тільки почався, і, можливо, до кінця місяця нас очікують ще нові погодні сюрпризи", - йдеться у повідомленні.

Науковці також зазначили, що за даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня загалом стало найспекотнішим днем на планеті за всю історію спостережень. Середня глобальна температура сягнула 17,01°С, перевершивши рекорд серпня 2016 року – 16,92°C.

Нагадаємо, 7 квітня 2023 року на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" розпочала роботу 28-ма бригада зимівників.

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