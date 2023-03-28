На станцію "Академік Вернадський" прибула 28-ма українська експедиція (фото)

Криголам "Ноосфера" прибув до арктичної станції за п’ять діб від порту у Чилі.

Дослідницький криголам "Ноосфера" з командою 28-ї української антарктичної експедиції (УАЕ) прибув на станцію "Академік Вернадський".

Про це повідомляє пресслужба станції.

Шлях з чилійського порту Пунта-Аренас до української станції тривав п’ять діб. Криголам йшов через найбурхливішу у світі протоку Дрейка.

Повідомляється, що найближчими днями триватиме розвантаження судна, адже на ньому приїхав величезний запас їжі, різноманітних речей та пального на цілий рік. Оскільки рельєф дна не дозволяє криголаму пришвартуватися біля острова, то всі вантажі перевозитимуть на невеликих човнах.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Вчені та фахівці з 27-ї УАЕ, які рік працювали на "Вернадському", передаватимуть справи колегам з 28-ї УАЕ. Після цього відбудеться традиційне передавання станції між експедиціями, і зимівники та зимівниці 27-ї вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік", - йдеться у повідомленні.

Серед основних завдань 28-ї УАЕ буде проведення вимірювань та досліджень за трьома напрямами: геофізика, метеорологія та біологія, а також підтримка життєдіяльності станції.

Нагадаємо, навколо антарктичної станції "Академік Вернадський" сніг став рожевим – фото.

Науковці також пояснили, чому на станції "Академік Вернадський" збільшилась популяція пінгвінів.

Українські полярники показали, як з'являється на світ субарктичне пінгвіненя (відео).

Читайте також: