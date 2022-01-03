На станцію "Академік Вернадський" прибула перша частина сезонної експедиції: з чим завітали

Прибули гості не з порожніми руками, а привезли, зокрема, свіжі овочі та фрукти.
У Новий рік до українських зимівників на станції "Академік Вернадський" дісталася перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня. Це перші їхні "гості" від квітня 2021 року.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
"Вітаємо першу команду сезону з довгоочікуваним прибуттям на станцію і бажаємо, щоб мінлива антарктична погода дозволила втілити в життя все заплановане", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прибули гості не з порожніми руками, а привезли, зокрема, свіжі овочі та фрукти, які закінчилися на "Вернадському" ще кілька місяців тому.
У цю сезонну команду входять здебільшого технічні фахівці – інженери та механіки, які продовжать початі раніше роботи з модернізації станції.
Планується, що в найближчі два місяці спільно з колегами-зимівниками вони виконають низку важливих завдань з модернізації станції.
Нагадаємо:
До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції "Академік Вернадський" становить аж 2,75 м, це найбільше значення за останні 20 років.
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