На станцію "Академік Вернадський" вирушив загін сезонної експедиції: чим займатимуться

Експедиція налічує 11 фахівців – сім вчених і четверо інженерів.

В Антарктиду на українську станцію "Академік Вернадський" вирушив ще один загін сезонної експедиції. Вчені вилетіли з України в Чилі.

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

"Група має виконати великий обсяг підготовчих робіт до того, як до станції прибуде криголам "Ноосфера", на борту якого перевозяться необхідні матеріали. Планується, що сезонна експедиція працюватиме на станції протягом кількох місяців", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Корабель "Ноосфера" вирушив з Одеси в Антарктиду під українським прапором. Він попрямує до станції "Академік Вернадський". Повезе зміну полярників, необхідні вантажі та вакцину від COVID-19. А дорогою розпочне ґрунтовні наукові дослідження з вивчення світового океану.

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