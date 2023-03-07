На Ставці розглянуть питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон: Данілов виступає за посилення обмежень

На засіданні Ставки міністри звітуватимуть – хто, скільки, які відомства давали дозволи на виїзд військовозобов'язаним.

На найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача розглянуть питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження за кордон для виконання тих чи інших завдань, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий випадок, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти Україну як артисти. На жаль, вони не повернулися до України. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в Мережу, що вони такі розумні, а хтось має воювати. Він в іншому місці буде виступати, коли повернеться до України. Є закони, які треба поважати. Навіть якщо це зробив, сиди собі мовчки в Туреччині, чи де. Вибачення прийматися не будуть", – сказав Данілов, коментуючи скандальні заяви стендап-коміка Андрія Щегеля.

За словами секретаря РНБО, на засіданні Ставки розглянуть питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи на виїзд військовозобов'язаним. Про це звітуватимуть міністри.

Данілов певен, що в цьому випадку йдеться про справедливість, бо всі мають докладати зусиль для перемоги. Секретар РНБО підтримує ідею змін до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" (умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон. – Ред.).

"Не можеш воювати? Будь ласка, працюй, сплачуй податки. Не можеш працювати? Допомагай, як можеш. Але от отак ганьбити країну – це не дозволено нікому", – підсумував він.

Нагадаємо, що комік Андрій Щегель в інтерв'ю Роману Скрипіну заявив, що зумів втекти з України до Туреччини, а про захисників сказав, що це "їхній вибір – гинути на війні".

Такі слова втікача обурили українців. Після хвилі хейту Щегель записав друге відео, в якому назвав Україну "й**аним цирком з попаяними дебілами". Проте згодом попросив вибачення за скандальні заяви.

Комік-втікач: стендапер Андрій Щегель знехтував тимчасовим дозволом на виїзд за кордон