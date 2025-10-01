На ставку Одещини з’явилася рідкісна мала біла чапля: що відомо про цей вид (фото)

Мала біла чапля. Фото: Birdman1/CC BY 2.5

На Поділлі в Одеській області зафіксували рідкісного для цього регіону птаха — малу білу чаплю, або чепуру малу.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Інспектори стали свідками незвичного видовища біля села Гандрабури Ананьївської громади: на ставку в річищі Тилігулу стрімко пересувалася невелика біло-сіра пташка, яка, ймовірно, переслідувала здобич. Фахівці підтвердили, що йшлося саме про малу білу чаплю.

Цей перелітний вид поширений у Євразії та Африці, а зиму проводить переважно у тропічних регіонах та Середземномор’ї. В Україні він гніздиться в долинах Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця та на морському узбережжі. Зимує найчастіше у Придунайському регіоні та на Каркінітському півострові Криму.

За словами екологів, поява чаплі на Одещині не випадкова: ці птахи здатні залітати в різні регіони в пошуках їжі. Вони зазвичай селяться колоніями у плавнях серед очерету та харчуються лише тваринною їжею — земноводними, рибою, комахами й ракоподібними.

Мала біла чапля перебуває під охороною: її внесено до Додатка II Бернської конвенції та до регіональних червоних списків кількох областей України. Згідно з постановою Кабміну № 575, шкода від знищення однієї особини оцінюється у 10 065 гривень.

Отже, зустріч із чепурою малою на Одещині — справжня рідкість і нагода побачити птаха, який зазвичай гніздиться у важкодоступних плавнях великих річок.

Мала біла чапля. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

