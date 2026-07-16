Михайло Федоров та Олександр Сирський / © ТСН

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О 17-й 15 липня президент України Володимир Зеленський розпочав свою непросту розмову з міністром оборони Михайлом Федоровим. Вона тривала майже дві години. Згодом він відправив його у відставку, за словами глави держави, через конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна.

Один зі свідків зустрічі на Банковій розповів, що це рішення Зеленському далося важко, і він довго підходив до цього питання.

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Федоров та Сирський — це «два різни світи»

«Мовляв, Міша і головком — два різні світи і світогляди», — розповів він.

Ще один учасник вечірнього зібрання, депутат, додав, що, на його думку, президент обирав між «поганим і дуже поганим варіантом».

«Виглядало, що внутрішньо для нього це дуже складно, бо Михайло йому імпонує: він хвилин 10 говорив, перш ніж дійшов до суті. Особисто у мене склалося враження, що президент обирав між поганим і дуже поганим варіантом», — зауважує депутат.

Відкриті конфлікти на Ставці ставали «нестерпними»

Журналісти пишуть, що Зеленський намагався налагодити відносини між Федоровим та Сирським, однак це йому не вдавалося. Дедалі частіше між ними почала проявлятися сильніша напруга.

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Один із представників владної команди зауважив, що конфлікти на Ставці між міністром оборони та головкомом ставали «нестерпними».

«Президент збирався з ними утрьох, але при ньому Сирський і Федоров показували діалог, а щойно виходили за двері, навіть не прощались. Коли ж з Міноборони звільнили Мойсюка і Гаврилюка, атмосфера на Ставці стала справжнім пеклом, і все тільки погіршувалося», — розповів він.

Чому Зеленський звільнив Федорова, а не Сирського

Один із присутніх на зустрічі «слуг народу» пояснив, що Зеленський не звільнив головкома, бо, за його словами, це «висока відповідальність» у час війни.

«Плюс сказав, що Міша із ТЦК нічого не зміг зробити. На це із залу було зауваження: мовляв, ТЦК — сфера відповідальності Сухопутки, а отже — Сирського, але президент сказав, що не хоче в цьому розбиратись, бо головне — мати результат, і єдиний, хто зможе наразі щось зробити із реформою ТЦК, це — Клименко», — поділився інсайдерською інформацією.

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Зеленський натякнув на можливу відставку Сирського в «осяжному» майбутньому — нардепи

Депутати, які були присутні на зустрічі із президентом, припускають, що Зеленський натякнув на можливу відставку в «осяжному» майбутньому і Сирського.

«Він сказав, що треба перезавантажувати усіх. При цьому додав, що хоч одночасно з усіма такого і не може дозволити собі робити у нинішніх умовах, але точно буде займатися цим комплексно», — зауважив один із депутатів.

Інший додав: «Перейшовши у Міноборони, Михайло підписався на війну з дідами. От діди і з’їли його молоду енергію».

За інформацією видання, відставка Федорова розчарувала частину «Слуг народу». Вони вважають це рішення президента «помилкою».

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«Зрозуміло, що посеред фракції ніхто не буде вставати і казати президенту по черзі, що він робить помилку, але для багатьох це, звісно, стало розчаруванням», — ділиться враженнями один із депутатів.

Відставка Федорова — що відомо

Нагадаємо, ввечері 15 липня Михайло Федоров повідомив, що йде із посади очільника Міністерства оборони. Цьому передувала розмова із президентом Володимиром Зеленським.

Після зустрічі на Банковій, за даними ЗМІ та деяких народних обранців, Володимир Зеленський запропонує нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

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