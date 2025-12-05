На Ставці ухвалено важливе рішення для поповнення бойових бригад

ЗСУ / © Associated Press

Під час засідання Ставки у п’ятницю, 5 грудня, було ухвалено рішення щодо справедливого розподілу поповнення для кожної бойової бригади.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на Ставці затвердили, як Генштабу реорганізувати цей процес.

«Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання у бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу», — пояснив президент.

Зеленський зазначив, що про необхідність цього часто говорили бійці на фронті.

«Це значно допоможе зміцнити наш захист», — додав він.

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса уточнив, що ухвалене рішення передбачає новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки.

«Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення і навчання особового складу», — пояснив він.

За словами Паліси, підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади.

«Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку, і ми будемо розширювати ці спроможності. Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, підготовка відбуватиметься у навчальних центрах і навчальних батальйонах армійських корпусів, але з повним супроводом інструкторів із бригади», — повідомив він подробиці ухваленого рішення.

Заступник голови ОП наголосив, що такий крок дасть можливість бойовим бригадам формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи та працювати з людьми системніше.

«Це крок, який давно назрів і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення», — додав він.

Деталі впровадження цього рішення обговорюються з Генеральним штабом і командирами бригад.

Нагадаємо, нещодавно директор фонду допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут зауважив, що в Україні мобілізовують приблизно 30 тисяч осіб щомісяця, але далеко не всі вони потрапляють на бойові посади, до бойових військових частин.