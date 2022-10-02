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На Сумщині авто зв'язківців наїхало на міну: водій загинув, троє осіб опинилися у лікарні

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На Сумщині авто зв'язківців наїхало на міну: водій загинув, троє осіб опинилися у лікарні

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Вранці 2 жовня в Охтирському районі на Сумщині підірвався автомобіль.

Зазначається, що на ворожу міну авто зв'язківців АТ "Укртелеком" наїхало, коли з'їхало на узбіччя дороги біля телевежі.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, в автомобілі було етверо людей. Троє осіб опинилися в лікарні. Водій загинув на місці аварії. Травми  виявилися несумісними з життям.

© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Наразі на місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються.

Живицький наголосив, що Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.

© Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Як повідомлялося, в Чугуївському районі 45-річний чоловік підірвався на міні під час збору грибів. Такий самий нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7757
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