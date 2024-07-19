На Сумщині батько на смерть переїхав автівкою півторарічного сина

У селі Шевченкове Сумського району під колесами батькової автівки опинився маленький син.

Про це повідомили у поліції регіону.

Як попередньо зʼясували працівники поліції, 37-річний чоловік, виїжджаючи з подвірʼя, не помітив та наїхав на власну дитину. Від отриманих травм півторарічний хлопчик помер до приїзду медиків.

За цим фактом у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України. Слідство триває.

Нагадаємо, у Київській області поїзд на смерть переїхав дитину.

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