На Сумщині батько з дядьком ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю: як їх покарали

Один з чоловіків намагався зґвалтувати ще одну свою доньку та 14-річну племінницю.

У Сумській області батько з дядьком роками ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю.

Про це пише Сумська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, від 2016 року чоловік систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою 2005 року народження. Його не зупинив її безпорадний стан, наявність психічного розладу та вади розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою ще й її рідний дядько, який проживав разом із ними.

Про злочин правоохоронцям стало відомо 4 березня 2021 року. Тоді до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження, а коли почала розпитувати про причини їх виникнення, то почула жахливе. Під час слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились.

Більш того, батько дівчинки відповідав у суді ще й за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю. Оскільки дівчата чинили опір та могли за себе постояти, наміри чоловіка залишились невиконаними.

44-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості своїх доньок та племінниці. Він отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

47-річного рідного брата зловмисника, який ґвалтував старшу дівчинку, визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Полтаві перед судом постане 57-річний чоловік, якого обвинувачують у зґвалтуванні та умисному вбивстві 12-річної дівчинки.

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