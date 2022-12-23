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На Сумщині бійці тероборони знищили російську групу диверсантів, яка перетнула кордон

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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На Сумщині бійці тероборони знищили російську групу диверсантів, яка перетнула кордон

фото ілюстративне / Фото: УНІАН

10 російських військових перетнули лінію державного кордону України, але у Краснопільській громаді їх зустріли тероборонівці.

У четвер, 22 грудня, бійці тероборони в Сумській області знищили російську диверсійно-розвідувальну групу.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"22 грудня, зранку, до 10 російських військових перетнули лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Після короткого бою у ворога - двоє вбитих. Інші - втекли назад в росію", - розповів він.

За словами Живицького, внаслідок бою ніхто з бійців тероборони  Сумщини не загинув.

Ситуація на Сумщині:

Від 22 грудня на Сумщині усі сигнали тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу.

21 грудня ворог обстріляв із застосуванням реактивних систем залпового вогню і мінометів дві прикордонні громади Сумської області. На щастя, люди не постраждали. 

20 грудня російські окупанти обстріляли територію Сумської області. Унаслідок обстрілу пошкодили церкву, майстерню, будинки й електролінії.

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Дата публікації
Перегляди
2448
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