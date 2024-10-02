На Сумщині через російський удар 90 тисяч споживачів залишилися без світла

В Сумській області тисячі споживачів залишились без світла через російський удар.

Внаслідок атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру Сумщини, десятки тисяч споживачів у регіоні залишились без електропостачання.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Так, ввечері 1 жовтня о 21:49 російські війська завдали удару по енергетичних об'єктах Сумської області. В результаті атаки було знеструмлено понад 86 тисяч точок обліку споживачів у Шосткинському районі.

Станом на ранок 2 жовтня ситуація залишається складною. Більш ніж 82 тисячі споживачів у Шосткинському районі все ще перебувають без електроенергії. Загалом по всій Сумській області майже 90 тисяч споживачів тимчасово позбавлені доступу до електропостачання внаслідок російської агресії.

"Енергетики роблять усе, щоб повернути світло людям!" - запевняють в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог завдав авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району Сумщини. Внаслідок атаки росіян було знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.

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