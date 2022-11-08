На Сумщині чоловік може отримати 15 років в'язниці за статус так званого “смотрящего” у СІЗО

На Сумщині повідомили про підозру групі так званих “смотрящих”.
На Сумщині повідомили про підозру групі осіб, які підозрюються у вимаганні з арештантів СІЗО грошей. За це їм може загрожувати до 15 років в’язниці.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як стало відомо, 44-річний чоловік, який перебував у СІЗО та неодноразово був засуджений, отримав статус так званого “смотрящего”.
“Разом із двома помічниками контролювали процеси в середовищі засуджених, дотримання ними “злодійських традицій”, злочинні схеми, збір коштів до “общака”, вимагання грошей з утриманців СІЗО. Оперативники та слідчі зібрали доказову базу причетності фігурантів до злочинів, яка стала підставою повідомлення їм про підозру”, - розповіли в МВС України.
Чоловікам загрожує до 15 років в’язниці.
Нагадаємо, що у Миколаєві жінка отримала 15 років ув'язнення за співпрацю з окупантами.
Читайте також:
- "Ми їдемо гинути": в Ульяновську мобілізовані скаржаться на відсутність виплат та забезпечення
- Замість літака - дрони: у Тернополі продали радянський пам'ятник, щоб допомогти ЗСУ
- У ЗСУ розкрили свою тактику в умовах сьогоднішньої позиційної війни