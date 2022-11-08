На Сумщині чоловік може отримати 15 років в'язниці за статус так званого “смотрящего” у СІЗО

На Сумщині повідомили про підозру групі так званих “смотрящих”.

На Сумщині повідомили про підозру групі осіб, які підозрюються у вимаганні з арештантів СІЗО грошей. За це їм може загрожувати до 15 років в’язниці.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, 44-річний чоловік, який перебував у СІЗО та неодноразово був засуджений, отримав статус так званого “смотрящего”.

“Разом із двома помічниками контролювали процеси в середовищі засуджених, дотримання ними “злодійських традицій”, злочинні схеми, збір коштів до “общака”, вимагання грошей з утриманців СІЗО. Оперативники та слідчі зібрали доказову базу причетності фігурантів до злочинів, яка стала підставою повідомлення їм про підозру”, - розповіли в МВС України.

Чоловікам загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, що у Миколаєві жінка отримала 15 років ув'язнення за співпрацю з окупантами.

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