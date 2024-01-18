На Сумщині чоловік на очах в 1-річної дитини вбив її матір: він заявив, що це був "жорсткий секс"

У Сумській області до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили чоловіка, який жорстко вбив жінку, намагаючись її зґвалтувати. Все це сталось на очах 1-річної дитини, яку кривдник залишив із мертвою мамою.

Про це йдеться у вироку Ковпаківський районний суд міста Суми від 12 січня 2024 року.

Чоловік хотів зґвалтувати знайому та вбив її

За даними суду, трагедія сталась у селі Бакирівка Охтирського району Сумської області. Там у серпні 2017 року підозрюваний після розпивання алкоголю прийшов до своєї знайомої, яка виховувала 1-річну дитину.

Чоловік запропонував їй зайнятись сексом, проте вона категорично відмовила. Згодом він намагався зґвалтувати свою жертву, вона чинила спротив. Через це чоловік задушив потерпілу та пішов геть. На момент злочину у кімнаті була 1-річна дитина, яку вбивця залишив поряд із мертвою мамою.

Що розповів підозрюваний

На суді чоловік провину визнав тільки частково. Він заявив, що не хотів ґвалтувати потерпілу, а вони нібито добровільно зайнялись "жорстким сексом" під час якого він її задушив. Усвідомивши, що жінка мертва, він налякався та втік.

Свідки розповіли подробиці

Мати покійної розповіла, що нападник був однокласником її доньки, проте вона з ним ніколи не зустрічалась і у неї був інший хлопець.

На суді військовий, який знайшов тіло дівчини, розповів, що того дня до частини не повернувся один із солдатів, а тому командир наказав його знайти. Так під час обходу він зайшов у відчинений будинок, де побачив мертву дівчину та маленьку дитину, яка біля неї сиділа.

"Свідок почув плач дитини, пройшов далі в будинку та побачив ще одну кімнату. Дитина сиділа на дивані, поряд на спині лежала молода дівчина у нижній білизні, на ній плавки були розірвані, на шиї були червоні плями. Свідок взяв руку дівчини, яка була холодною, хотів виміряти пульс і зрозумів, що дівчина мертва. Дитина плакала, він хотів взяти її на руки, однак права нога мертвої дівчини придавила ніжку дитині. Свідок підняв за ногу дівчину, забрав дитину і посадив на диван у іншій кімнаті, дитина заспокоїлась. Потім викликали поліцію", - йдеться у матеріалах суду.

Медикиня додала, що для дитини побачити вбивство матері та бути тривалий час із її тілом - це дуже стресова ситуація.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 ,ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 135 КК України та засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також він повинен виплатити потерпілій дитині та її бабусі по 300 тисяч грн та сплачувати дитині 1600 грн щомісяця аж поки вона не стане повнолітньою.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував і розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

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