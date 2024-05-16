На Сумщині чоловік "під контролем поліції" двічі займався сексом з жінкою

У Сумській області на 51 тис. грн оштрафували сутенерку. Щоб викрити порушницю поліція відправила свого "агента" займатись сексом за гроші.

Про це йдеться у вироку Путивльського районного суду Сумської області.

За даними суду, підозрювана восени 2023 року переконала свою знайому займатись сексом за гроші. Вона пообіцяла підшукувати її клієнтів та брала за це свою частину.

У грудні 2023 року на сутенерку вийшла поліція. Щоб задокументувати злочин, двоє осіб діяли "під контролем поліції", один із низ двічі займався із жінкою сексом за гроші. За це він заплатив 3000 та 4000 грн. Після другої зустрічі поліція викрила жінок.

На суді сутенерка провину визнала та розкаялась. Вона повідомила, що у неї є матеріальні проблеми та просила врахувати, що виховує двох дітей.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України та оштрафував на 51 тис. грн.

Вирок суду

Зазначимо, що це не перший випадок на Сумщині. Раніше ТСН.ua писав, що Охтирський райсуд покарав сутенерку, яка втягнула знайому в займання проституцією. Щоб її викрити чоловік "під контролем поліції" двічі займався сексом із жінкою.

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