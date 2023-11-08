На Сумщині чоловік побив працівника ТЦК, бо не хотів отримувати повістку

У відповідь на пропозицію отримати повістку чоловік почав матюкатися та вдарив військовослужбовця головою в обличчя.

У Глухові на Сумщині чоловік побив військового, бо не хотів отримувати повістку.

Про це передає поліція Сумської області.

Військовослужбовці зупинили автомобіль Opel Vivaro, під керуванням 44-річного чоловіка, для перевірки документів. Працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку. Місцевий житель відреагував агресивно, почав матюкатися та вдарив військовослужбовця головою в обличчя.

У поліції відкрили кримінальне провадження ст. "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок".

Інцидент стався ще 5 липня. Весь цей час порушник переховувався від поліції у Києві, де його і затримали правоохоронці. Наразі зловмисникові обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до 5 років в‘язниці.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату.

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