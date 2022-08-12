На Сумщині чоловік вбив брата, а тіло заховав за наказом голосу згори

Страшний інцидент трапився у селі Соснівка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумської області.

Під час слідства встановлено та доведено в суді, що у приватному будинку між 37-річним чоловіком та його 34-річним братом виник конфлікт, під час якого молодший задушив старшого. Після чого він облив бездиханне тіло горючою речовиною, підпалив та почав копати яму, аби приховати сліди свого злочину. Завершити задумане йому не вдалося, оскільки в той час додому повернулася їхня мати, яка викликала поліцію.

У суді чоловік пояснив, що у них з братом були неприязні стосунки через розподіл майна.

«Того дня брат не хотів впускати його до будинку, почав виштовхувати, бити його, а потім задушив брата. Закопати тіло йому підказав голос згори. Про свій вчинок шкодує», - зазначили у прокуратурі.

Чоловіка засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Раніше стало відомо, що в Черкасах під час застілля чоловік завдав товаришеві близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

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