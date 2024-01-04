На Сумщині чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок ВЛК: чим усе закінчилось

Чоловік стверджував, що у нього є хронічні захворювання.

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок ВЛК.

Про це йдеться у вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

За даними суду, чоловік 7 серпня 2023 року за викликом прийшов до військкомату та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Чоловік отримав "бойову повістку" та повинен був прибути до військкомату, проте ухилися.

На суді чоловік пояснив, що він дійсно пройшов ВЛК та отримав повістку, проте ухилився від служби в армії, оскільки він вважає рішення ВЛК "упередженим, який не враховує наявність у нього хронічних захворювань, які, на його переконання, перешкоджають проходженню військової служби". Він додав, що попри це рішення ВЛК не оскаржував та до медиків останні 20 років не звертався.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Львівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо його рідний брат уже воює.

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