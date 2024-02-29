На Сумщині чоловік відмовився від мобілізації через "догляд за неповнолітньою дружиною": що вирішив суд

На суді ухилянт заявив, що відмовляється від служби в армії.

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. На суді він заявив, що "доглядає за неповнолітньою дружиною".

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області.

За даними суду, підозрюваний є одруженим та працює різноробочим у приватного підприємця. Його визнали придатним до служби в армії та 22 грудня 2023 року вручили "бойову повістку" для відправлення на службу по мобілізації. Проте підсудний не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік підтвердив, що 29 грудня не прийшов до військкомату, бо "не мав бажання". Служити в армії він категорично не хоче. Також "просив врахувати, що на його утриманні перебуває неповнолітня дружина, яка навчається в професійно-технічному училищі та він боїться її залишати саму".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, через відмову від мобілізації засудили 20-річного сина ветерана війни.

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