На Сумщині чоловік вигадав, як уникнути мобілізації: він отримав повістку і похрестився

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте похрестився та заявив, що "релігія не дозволяє йому служити там, де вбивають". Таким чином він вирішив уникнути мобілізації.

Про це йдеться у вироку Білопільського районного суду Сумської області.

Чоловік похрестився на свідка Єгови та заявив, що не може бути мобілізованим

За даними суду, у лютому 2022 року чоловіка визнали придатним до мобілізації та вручили йому повістку. Проте він ухилився від мобілізації.

На суді підозрюваний заперечив свою провину. Він заявив, що не "може служити там, де вбивають", бо у листопаді 2023 року змінив віросповідання та похрестився в свідка Єгови, яка не дозволяє службу в армії. Чоловік заявив, що він подав "заяву, в якій зазначив, що не може проходити військову службу. Також йому була вручена повістка на 21.02.2024 для відправки у військову частину зв`язківцем. 20.02.2024 він зателефонував у військкомат і повідомив, що не прийде по повістці".

Він також додав, що "проходив військову службу за військово-обліковою спеціальністю санінструктор. У його обов`язки входило лікування людей, перев`язки тощо. Його віра дозволяє надавати людям медичну допомогу, але перев`язки він робити не може, оскільки останнім часом почав боятися крові, що ніяк не пов`язано з його вірою. У лютому 2024 року у військкоматі йому пропонували навчатися на зв`язківця, але він відмовився, оскільки після цього його могли відправити туди, де вбивають і багато крові".

Родичі чоловіка та представник свідків Єгови наполягали, що чоловік є членом релігійної організації, а значить його не повинні мобілізувати.

Позиція ТЦК і СП

На суді працівник військкомату повідомив, що підсудному "14.02.2024 йому була вручена повістка на відправку на 21.02.2024 на навчання, які були максимально віддалені від бойових дій: навчання в центрі на зв`язківця. Також підсудний був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від проходження військової служби та йому роз`яснено, що чинним законодавством не передбачено альтернативну службу під час мобілізації. Крім того, свідок додав, що той факт, що обвинувачений став членом релігійної організації після введення в Україні військового стану, наштовхує на думку, що він це зробив навмисно".

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та звернув увагу на те, що "обвинувачений визнав, що Біблію вивчає більше 40 років: з часів навчання в училищі він вивчав православну Біблію, а з кінця 2020 року - Біблію Свідків Єгови, проте охрестився лише 25 листопада 2023 року. Доказів на підтвердження того, що обвинувачений прийняв хрещення у зв`язку зі своїми глибокими релігійними переконаннями, а не у зв`язку з ухиленням від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, сторона захисту суду не надала".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, Жорін заявив про "вкрай небезпечну" ситуацію з мобілізацією в Україні.

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