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На Сумщині депутат застрелив лісника, стріляючи по специфічній мішені: фото

На Сумщині депутат застрелив лісника, стріляючи по специфічній мішені: фото

Депутат Сумської облради вистрелив у лісника, пристрілюючи мисливський карабін / Фото: Прокуратура Сумської області

У прокупатурі не уточнили обставини, за яких 46-річний потерпілий опинився на лінії вогню під час пристрілки мисливського карабіна.

У суботу, 22 червня, депутату Сумської обласної ради повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

За даними слідства, інцидент трапився напередодні, 21 травня, близько 19:00 год на території мисливського господарства "Північний ліс", що розташоване в селі Заріччя Конотопського району. 

"Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню", - йдеться у повідомленні.

На фото, яке супроводжує це повідомлення, видно мішень, по якій, можливо, проводилася пристрілка. На ній зображено людину, схожу на президента держави-агресорки. 

Подробиці обставин, за яких лісник отримав вогнепальне поранення, в прокуратурі не повідомляють. У повідомленні зазначено, що воно було смертельним, 46-річний потерпілий помер на місці події. 

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Запоріжжі кілер скоїв замах на відстороненого від виконання обов'язків чиновника міськради Максима Денщіка. Життя чоловіка намагалися врятувати лікарі, втім поранення виявилися несумісними з життям. 

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