На Сумщині депутат застрелив людину на полюванні – що відомо

Депутату обласної ради Сумщини, який з мисливської зброї вистрілив у людину, 22 червня повідомили підозру за фактом умисного вбивства майстра лісу (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

За даними слідства, подія сталась 21 червня 2024 року близько 19:00 год на території мисливського господарства "Північний ліс", що розташоване в с. Заріччя Конотопського району.

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню.

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у поліції Києва пояснили присутність свого співробітника під час інциденту з побиття охороною Тещенка ексвійськового у Дніпрі.

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