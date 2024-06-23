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На Сумщині депутат застрелив людину на полюванні – що відомо

На Сумщині депутат застрелив людину на полюванні – що відомо

На Сумщині депутат застрелив людину на полюванні / Фото: Сумська обласна прокуратура

Депутат вбив майстра лісу на території мисливського господарства.

Депутату обласної ради Сумщини, який з мисливської зброї вистрілив у людину, 22 червня повідомили підозру за фактом умисного вбивства майстра лісу (ч. 1 ст. 115 КК України).  

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

За даними слідства, подія сталась 21 червня 2024 року близько 19:00 год на території мисливського господарства "Північний ліс", що розташоване в с. Заріччя Конотопського району. 

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. 

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події. 

Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у поліції Києва пояснили присутність свого співробітника під час інциденту з побиття охороною Тещенка ексвійськового у Дніпрі.

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