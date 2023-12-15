На Сумщині дівчина народила дитину від рідного батька: він її ґвалтував

На Сумщині 39-річного чоловіка затримано через ґвалтування рідної доньки. Від свого батька дівчина народила дитину. Чоловік наразі - під вартою.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

За даними прокуратури, це сталося у багатодітній родині, яка проживає в одному з населених пунктів на Сумщині.

У березні 2023 року чоловік зґвалтував свою доньку, якій на той час виповнилось 13 років. Від того часу він періодично вчиняв щодо дитини подібні дії сексуального характеру. Коли дівчинка завагітніла від батька, їм вдалось тривалий час приховувати цей факт від оточення.

12 грудня 2023 року дівчинка за місцем свого проживання народила дитину, її матері довелось звернутись за медичною допомогою. Після цього дівчинка розповіла про систематичне ґвалтування батьком.

Наразі перевіряється можлива причетність інших осіб до приховування зазначеного злочину. Дівчинка з немовлям перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, у Хмельницькій області хлопець ґвалтував сестру та знімав це на відео.

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