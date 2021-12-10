На Сумщині дівчина вдарила ножем у живіт свого брата: за різанину їй загрожує вісім років в'язниці

Кривавий інцидент стався під час застілля.
На Сумщині правоохоронці затримали жінку, яка підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Вона з ножем напала на свого брата.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася у селищі Сагарівка Буринської територіальної громади. Там 21-річна дівчина під час застілля схопила ніж і вдарила їм у живіт свого 38-річного брата. Причиною цього став конфлікт, що раптово спалахнув.
Потерпілого госпіталізували до лікарні. Підозрювану згодом затримали правоохоронці.
“Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури, вже повідомили дівчині про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) КК України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу”, — розповіли в Нацполіції області.
Якщо в суді буде доведена вина підозрюваної, за ґрати вона вирушить на строк до восьми років.
Нагадаємо, що у Дніпрі згорів автомобіль, усередині якого стояв автомат із дистанційним керуванням.
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