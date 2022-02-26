На Сумщині диверсанти розкидають заміновані речі: ґаджети, іграшки, цінні речі

Їх у жодному разі не можна чіпати.

На Сумщині диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів тощо, які можуть бути заміновані.

Про це повідомляє Сумська обласна військово-цивільна адміністрація.

Їх ні в якому разі не можна чіпати. Необхідно терміново повідомляти про знахідки до поліції.