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На Сумщині диверсанти розкидають заміновані речі: ґаджети, іграшки, цінні речі

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На Сумщині диверсанти розкидають заміновані речі: ґаджети, іграшки, цінні речі

Національна поліція Київської області

Їх у жодному разі не можна чіпати.

На Сумщині диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів тощо, які можуть бути заміновані. 

Про це повідомляє Сумська обласна військово-цивільна адміністрація.

Їх ні в якому разі не можна чіпати. Необхідно терміново повідомляти про знахідки до поліції.

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