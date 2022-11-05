На Сумщині до 15 років засудили інформатора ворога: збирав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ

У Сумській області до 15 років засудили жителя Шостки, який співпрацював з окупантами країни-агресорки Росії. Зрадник за завданням російського куратора збирав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий "були залучені представником збройних сил РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних". Зібрану інформацію прихильники Кремля відправляли представнику ворога за допомогою одного з месенджерів.

Зрадники робили фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території Шостки та Шосткинського району. Вони також збирали інформацію про про кількість особового складу та військової техніки, а також її переміщення.

Фото: Офіс генерального прокурора

В Офісі генпрокурора зазначили, що на вирок чоловік чекав під вартою. Суд визнав його винним у вчиненні державної зради та засудив до 15 років позбавлення волі. Стосовно спільника засудженого та куратора триває слідство.

Як повідомлялося, у Харкові правоохоронці затримали прихильницю путінських військ. Під час окупації Куп'янська вона перейшла на бік російських загарбників та збирала "податки". Коли з міста окупанти втекли, зрадниця також втекла, але не до РФ, а до українського Харкова.

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